

اسامة ابو السعود

كشف وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهـة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي عن خطة تكويت الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية في وزارة العدل.

وتضمنت توجيهات الوزير الصادرة إلى وكيل الوزارة، بضرورة المضي قدماً وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال المنصوص عليهـا بقرار مجلس الخدمة المدنيـة رقـم 11 لسنة ٢٠١٧ الصادر بشأن قواعـد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وتنفيذاً لـذلك أصـدر وكيل وزارة العـدل عمـر الشــرقاوي قرارات إنهاء خدمات عدد (۳۰) موظـفا مـن غير الكويتيين كدفعة أولى تمهيداً لإحلال كوادر وطنيـة مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.