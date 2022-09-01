هل هناك عادات سيئة قد تكون مفيدة للصحة؟



لكل منا عادات سيئة لا يستطيع التوقف عن القيام بها. ورغم أننا قد نشعر بالذنب تجاه هذا الأمر، إلا أن بعض هذه العادات قد تفيد في الواقع صحتنا النفسية أو الجسدية.

ورغم كونها سلوكيات سيئة ويمكن أن تضر بصورتنا الاجتماعية في بعض الحالات، إلا أن بعضها قد يساعدنا على تغيير حالتنا المزاجية وتقليل التوتر، حتى أنها يمكن أن تعزز المناعة وتقينا من بعض الحالات الصحية.



ـ المضغ بفم مفتوح: وجد خبراء جامعة أكسفورد أن المضغ بفم مفتوح يدفع الطعام إلى مؤخرة الحلق، كما أن القضم بصوت عال يعزز من حاسة السمع لدينا.



ـ قضم الأظافر يقوي جهاز المناعة: يعتقد بعض العلماء أن قضم الأظافر يمكن أن يحافظ على صحتنا.

وتقوم هذه النظرية على إدخال بكتيريا جديدة إلى الجسم، وهو ما قد يساعد الاستجابة المناعية في التعرف عليها في المستقبل، مثل التطعيم.



ـ مضغ العلكة يشحذ الذاكرة: أظهرت الأبحاث أن مضغ العلكة أكثر فاعلية من الكافيين في المساعدة على التركيز وتعزيز الذاكرة.

ويرفع مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يكون مستيقظا وقادرا على التركيز لفترة أطول.



ـ عدم الترتيب علامة على الذكاء: إذا كنت تتعثر باستمرار في أحذية أطفالك أو ألعابهم، فقد يكون ذلك علامة على أن الطفل عبقري.



ـ التراخي جيد للمفاصل: بعد العمل البدني الشاق يمكن أن يفيد الميل للأمام قليلا عمودك الفقري، كما يقول مستشفى جامعة نورث تيز.



ـ اللعب بالشعر يوقف الملل: يمكن أن يساعد اللعب بالشعر في التخلص من الملل، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن اللعب بخصلات الشعر يمكن أن يخفف من الملل عندما يتضاءل التركيز.

المصدر: «ذي صن»

