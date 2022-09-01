شهدت «Ooredoo» الكويت، أول من قدم خدمات رقمية مبتكرة في الكويت، بداية رائعة للسنة المالية 2022، موجهة نحو الأهداف، وعلى السعي المستمر لتطوير وإثراء جميع جوانب أعمالها من الارتقاء بخدماتها ومنتجاتها وعروضها الترويجية.

مع اقتراب نهاية فصل الصيف واقتراب العام الدراسي، بذلت Ooredoo جهودا لإطلاق حملة جديدة للعودة إلى المدارس مصممة ومتطورة خصيصا للطلاب الذين يستخدمون خطوط إعادة التعبئة (الدفع الآجل).

ولتلبية احتياجات هذه الشريحة، تتمحور صفقات Ooredoo حول عروض SIM التنافسية، وباقات الإنترنت التي تشمل أجهزة الراوتر وباقة الإنترنت مع أجهزة iPad وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لمساعدة الطلاب على اجتياز العام الدراسي بأفضل الباقات لرحلة أكاديمية ثرية والبقاء على اتصال في عطلة نهاية الأسبوع.

توفر هذه الحزم قيمة إضافية بأسعار تنافسية ويتم تقديمها وفقا لنمط استخدام الطلاب.



ولتعزيز مكانتها في السوق، قامت Ooredoo بتخصيص هذه الباقات لتتناسب مع أنماط حياتها مما يسمح لها بالحصول على هذه القيمة المضافة، وهو ما تفتقر إليه Ooredoo في هذا القطاع، وتبني عليه وتقوم بترقيته.

وتأخذ Ooredoo على عاتقها توفير الباقات والباقات التي تلبي احتياجاتهم ومطالبهم في جميع مراحل حياتهم، بما في ذلك تلك التي تشكل السوق الكويتي، مما يمنحهم حرية اختيار ما يناسبهم في جميع المراحل.

وتشمل هذه الباقات نوعين، بما في ذلك رصيد إضافي، دقائق مجانية، خصومات على المكالمات أو الإنترنت، بما في ذلك الوصول إلى جهاز لوحي وغيرها من الميزات.

للحصول على أفضل خدمات ومنتجات وعروض الاتصالات، ما عليك سوى زيارة أقرب فرع من فروع Ooredoo والاستفادة من أفضل ما في الأمر.