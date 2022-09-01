أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز سوسن عبدالعزيز ماضي في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار، والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائز يوم الاثنين 29 أغسطس.



وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك بفرصة الفوز بمبلغ 10 آلاف دينار ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات.



تجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حالة توافر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط، علما أن زيادة المبالغ المودعة في الحساب، تزيد من فرص الفوز.



جدير بالذكر أنه خلال شهر سبتمبر سيتم السحب والإعلان عن الرابح بالجائزة السنوية الكبرى 5 آلاف دينار شهريا لمدة 10 سنوات.