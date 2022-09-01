في إطار الفعاليات الإنسانية التي تعكس وتؤكد مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي، قام البنك التجاري الكويتي بتنظيم حملة للتبرع بالدم للموظفين، وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي، وقد شهدت الحملة مشاركة عدد كبير من الموظفين الذين تسابقوا إلى تلبية الواجب الإنساني والتبرع بالدم.



كما حظيت الحملة بدعم كبير من رئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ، والإدارة التنفيذية في البنك حرصا على زيارة المتبرعين ومشاركتهم في هذه الفعالية، وتلبية للدعوة التي أطلقها قطاع التواصل المؤسسي بالبنك من أجل التبرع بالدم.



وفي تعقيبها على تنظيم البنك لهذه الحملة، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: «لقد جاء تنظيم هذه الحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي انطلاقا من إيماننا بضرورة رفع مخزون الدم الاستراتيجي لدى بنك الدم ومد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم».



وتابعت الورع مبينة أن البنك التجاري الكويتي يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي بين موظفيه بدعوتهم للمشاركة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ومنها حملات التبرع بالدم، حيث قام قطاع التواصل المؤسسي بتوجيه رسائل للموظفين للمشاركة في هذه الحملة، وساهمت هذه الرسائل بشكل كبير في تعزيز وعي الموظفين حول ثقافة التبرع بالدم وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية للبنك وتعاونه مع المؤسسات الوطنية ومن ضمنها بنك الدم المركزي وجهوده في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها من المرضى المحتاجين.



واختتمت تصريحها متوجهة بالشكر لمسؤولي بنك الدم المركزي الذين بادروا بإرسال الفرق التمريضية والطبية التي أظهرت تعاونا ومهنية عالية في فحص الراغبين في التبرع بالدم، متوجهة بالشكر من موظفي البنك الذين لم يتوانوا عن تلبية الدعوة وتوافدوا للتبرع بالدم، الأمر الذي ساهم دون شك في إنجاح هذه الحملة وترجم الدوافع الإنسانية والاجتماعية النبيلة للكوادر الوظيفية بالبنك التجاري.