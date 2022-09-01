أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 10 عملاء بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوع الثالث لشهر أغسطس 2022.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: عبدالله محمد الدوسري، خلود خلف العقاب، حمد عبدالله الرومي، علا جمال محمد، خالد مشعل المطيري، سعد جمعان العازمي، مسلط سعد السبيعي، عمرو محمد أمين، أحمد عدنان الخلف، بشاير سعد العازمي.



وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وتم إجراء السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية.

ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.