العنجري: إطلاق «مونجارو» الجديدة كلياً يدشن مرحلة جديدة وجريئة بمسيرة «جيلي» في الكويت

السيارة تجمع بين أحدث التقنيات المتطورة ومزايا الأمان والترفيه لتوفر تجربة فريدة على الطرقات



أطلقت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات «جيلي أوتو» في الكويت، سيارة «جيلي مونجارو» الجديدة كليا التي تجمع بين حرفية التصميم والتكنولوجيا المتطورة، وتعد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المركبة الأكثر تقدما التي يطرحها مصنع السيارات إلى الآن.



وتعليقا على الإقبال الكبير على العلامة التجارية ونجاحها التجاري المتميز في الكويت، قال مدير عام «جيلي» الكويت حمد طالب العنجري: «يستهل إطلاق سيارة مونجارو الجديدة كليا مرحلة جديدة وجريئة في مسيرة جيلي في الكويت».



وأضاف: «يسعدنا أن نقدم هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات المستوى العالمي. فهي تجمع بين أحدث التقنيات والتصميم المتطور ومزايا الأمان والترفيه بحيث توفر تجربة فريدة على طرقات الكويت، كما أن مونجارو سيارة جريئة ومتينة صممت بشغف وهي ملائمة لخوض كافة أنواع التضاريس في الكويت، سواء الطرق المعبدة أم الوعرة».



وأضاف العنجري قائلا: «يشكل طرح طراز(مونجارو) الرائد محطة لافتة جديدة في مسيرة السيارات الصينية عالية الجودة والمتطورة تكنولوجيا في الكويت والمنطقة.

وتعد (جيلي مونجارو) سيارة مبتكرة من حيث التصميم والتطور التكنولوجي، وهي سمة ستكون متاحة في طرازات جيلي المستقبلية».



هندسة تراكبية متقدمة



ترتكز «جيلي مونجارو» على هيكل الهندسة التراكبية المتقدمة ويبلغ عرض المسافة بين العجلات 1.610 ملم وطول قاعدة العجلات 2.845 ملم.

كما زودت بمزايا رائدة في القطاع مثل نظام مساعدة القيادة على الطرق السريعة الذي يراقب محيط السيارة ويبدل المسارات بشكل مستقل.



بالإضافة إلى أربع كاميرات توفر رؤية محيطية بزاوية 540 درجة بما في ذلك الرؤية عبر الهيكل ومصابيح LED أمامية وخلفية متحركة. كما زودت السيارة بمحرك توربو قوي وفعال من 4 أسطوانات وبسعة 2 لتر يولد 235 حصانا وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، وبناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.



وتمتاز السيارة بفتحة سقف بانورامية عريضة ومقاعد مريحة. فقد زودت المقصورة الداخلية الفخمة والرحبة بمقاعد كهربائية متعددة الوظائف ومجهزة بالكامل مع إمكانية تبريدها إضافة إلى سماعات نظام BOSE العالمي، والجلد الناعم الصديق للبيئة وعديم الرائحة، ما يمنح المقصورة طابع الفخامة والجودة العالية.



ومن أبرز ما يميز تصميم المقصورة الداخلية لون الفيروز البلوري الخاص والذي يجمع بين التقاليد والطبيعة وهو مستوحى من خضرة الجبال، حيث يمزج بين لون الخزف التقليدي والزمرد الطبيعي.

كما يتضمن التصميم مزيجا دقيقا من العناصر الجمالية الكلاسيكية والمعاصرة والعناصر الشرقية والغربية كالعقد الكلاسيكية التي تعزز طابع الفخامة لتجذب أرقى العملاء بالكويت.



ويبرز في مقصورة «جيلي مونجارو» أيضا المزيج السلس للتكنولوجيات المتطورة بما في ذلك مقصورة القيادة البانورامية والمتكاملة التي تتضمن ثلاث شاشات توفر بيئة فاخرة وغامرة بصريا وتجربة قيادة مميزة لكل من السائق والركاب.



أداء استثنائي



يمكن لسائقي «جيلي مونجارو» الاستمتاع بأداء معزز على الطرق الوعرة بفضل الجيل السادس من نظام الدفع الرباعي BorgWarner الذي يعمل على توزيع عزم الدوران بين الأمام والخلف بنسبة 50:50. ويمكن للسائق التبديل بين 6 وضعيات قيادة بما يتناسب مع احتياجاته.



وتم تزويد «جيلي مونجارو» بمحرك 2.0TD الذي طورته فولفو وجيلي معا وبناقل حركة أوتوماتيكي من Aisin من 8 سرعات.

ويمكن لعشاق «جيلي مونجارو» الجديدة كليا الاختيار بين محرك عالي الأداء يولد طاقة قصوى تبلغ 235 حصانا وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر قادر على التسارع من صفر إلى 100 كلم في الساعة خلال 7.7 ثوان.



وتتضمن مجموعة أجهزة الاستشعار المتقدمة نظام مساعدة القيادة على الطرق السريعة الذي يراقب محيط «مونجارو»، ويبقي مسافة آمنة من المركبات الكبيرة عند الحاجة.

تقدم جيلي مونجارو ميزات أمان ذكية ما يجعلها شريكا سريع الاستجابة للقيادة حول الطرق السريعة الشاسعة في الكويت.



وتشمل مزايا الأمان الأخرى عالمية المستوى المتاحة في سيارة «جيلي مونجارو» نظام التحذير من النقاط العمياء ومن الاصطدام الأمامي، ونظام الكبح في حالات الطوارئ، والمكابح المانعة للانغلاق، ومقاعد الأطفال ISOFIX.

كما تتميز «جيلي مونجارو» بهيكل شفاف بزاوية 540 درجة، ما يساعد على رصد العوائق أسفل الهيكل لمنح السائق مزيدا من الثقة أثناء ظروف القيادة الصعبة.



وتتضمن مقصورة «جيلي مونجارو» الجديدة كليا نظام BOSE الصوتي عالي الأداء الذي يشمل 10 مكبرات صوت. وهي تتيح إلى جانب تقنية الحد من ضوضاء المحرك وعازل الصوت مزدوج الطبقات للركاب الشعور بأنهم داخل قاعة حفلات موسيقية.

أما الإضاءة الداخلية فقد تم تعزيزها من خلال الإضاءة المحيطة القابلة للتعديل والتي تتغير وفقا لوضع القيادة، ما يعزز متعة قيادة «جيلي مونجارو» الجديدة كليا والتنقل فيها.