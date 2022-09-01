

عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بإغلاق أحد محلات بيع مساحيق التجميل والعدسات الطبية والتجميلية اللاصقة لقيامه بالغش التجاري، حيث تم ضبطه بعد رصد وتحقق والعثور على كمية كبيرة من مساحيق التجميل والمحاليل الطبية منتهية الصلاحية ولا توجد عليها ملصقات لبلد المنشأ، وكان المخالف يقوم بوضع الملصقات عليها بنفسه لغش المستهلك وتغيير بيانات السلع.



وقام فريق الرقابة التجارية بحصر المضبوطات والتحفظ عليها بالتعاون مع وزارة الصحة كونها الجهة المختصة بفحص العينات المضبوطة، وتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.