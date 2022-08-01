«كل وظيفة تمنحك كنزاً من المهارات»

جيف بيزوس، الملياردير الأميركي، ينشر صورة له في سن 16 سنة وهو يعمل في وظيفة بسيطة في إحدى سلاسل المطاعم الأميركية الشهيرة.