قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيم هولتسنايدر ردا على ما أثير عن طلب الكويت لمساعدة أميركية على اثر الأحداث الدائرة في العراق، ان استقرار الكويت أولوية بالنسبة للولايات المتحدة ونحن مستمرون في تقديم المساعدات لها، ولدينا تعاون فيما بيننا في العديد من المجالات ووجودنا العسكري طويل الأمد وننسق مع الكويت في حال وجود أي خطر أو مشاكل.



وأوضح هولتسنايدر انه على اتصال مع سفارة بلاده في العراق للوقف على الوضع هناك، مؤكدا أن بلاده تهدف الى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العراق، مشيرا الى التطور الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية إلا انه بدأ في التحسن، مضيفا «زملائي في السفارة في بغداد أدرى بالوضع هناك».