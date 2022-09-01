كرمت لجنة التعريف بالإسلام شركة الاستثمارات الوطنية، وذلك تقديرا لجهودها البارزة في دعم أنشطة اللجنة.



جاء ذلك خلال زيارة وفد من إدارة العلاقات العامة بلجنة التعريف بالإسلام، للشركة.



وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام والموارد بلجنة التعريف بالإسلام عمار الكندري الذي ترأس الوفد، أن لشركة الاستثمارات الوطنية جهودا طيبة وملموسة في دعم لجنة التعريف بالإسلام. وأشار إلى أن الشركة ساهمت في دعم أنشطة اللجنة الترفيهية، وذلك بمبادرة كريمة منها لاستضافة رحلة لدعاة لجنة التعريف. ولفت إلى أن مثل هذه المبادرات، لها أثر طيب في تعزيز التواصل والترابط بين العاملين في المجال الدعوي من مختلف الجنسيات.



وفي الختام، أهدى وفد لجنة التعريف، نائب الرئيس التنفيذي محمد الراشد، درع اللجنة وشهادة تقدير، مشيدا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.