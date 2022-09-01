الدوحة - فريد عبدالباقي



استعاد السد نغمة الانتصارات في الدوري القطري لكرة القدم، عندما تغلب على السيلية 2-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد المدينة التعليمية المونديالي، ضمن مباريات الجولة الخامسة.



سجل هدفي السد، الغاني أندريه آيو، والجزائري بغداد بونجاح في الدقيقتين (17 و64)، فيما سجل هدف السيلية الوحيد، السويدي سيرجيو كارلوس في الدقيقة (1+45). وبذلك رفع السد حامل اللقب رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد السيلية عند 3 نقاط.



وفي مباراة أخرى، استطاع الريان تحقيق أول نقطة له في المسابقة بعد تعادله السلبي أمام أم صلال في المواجهة التي جرت بينهما على ستاد أحمد بن علي المونديالي.



وشهد اللقاء إصابة قوية للمدافع الفلسطيني لنادي الريان ياسر حمد، في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ومن خلال هجمة مرتدة لأم صلال، وأثناء ركض المحترف الفلسطيني للحاق بالكرة، تعثرت قدمه بالأرض، دون تدخل من أي لاعب.



تعثر قدم اللاعب ياسر حمد تسبب في التواء بالقدم، ليسقط وسط صرخات من لاعبي الفريقين، مطالبين الجهاز الطبي بالتدخل على الفور، وأجريت الإسعافات الأولية له في أرض الملعب، قبل أن يخرج محمولا من قبل رجال الإسعاف.



من جانبه، أعلن نادي الريان أن الأشعة الأولية أثبتت سلامة عظام القدم، ليتم التأكد من عدم وجود أي كسور.



وأوضح النادي أن اللاعب سيجري أشعة رنين مغناطيسي، لتحديد نوع الإصابة في الأربطة، ومدة غياب المدافع الفلسطيني.



يذكر أن ياسر حمد انضم حديثا للريان في الميركاتو الصيفي، قادما من نادي المصري البورسعيدي.



وبهذا ارتفع رصيد الريان لنقطة واحدة في المركز الـ 12 والأخير بجدول الترتيب، فيما يأتي أم صلال بالمركز الخامس برصيد خمس نقاط.



وفي شأن آخر، ودع منتخب قطر الأول منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة، المقامة حاليا في پولندا وسلوفينيا، وذلك بعد خسارته أمام المنتخب البرازيلي، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد بواقع نتائج (13-25 و23-25 و24-26)، في ختام منافسات دور المجموعات (المجموعة الثانية).



وكان «العنابي»، خسر اللقاء الافتتاحي أمام المنتخب الياباني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد بواقع نتائج «25-20 و25-18 و25-15»، وخسر أمام منتخب كوبا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط بواقع نتائج «21-25 و21-25 و25-22 و19-25».