أكدت مصادر صحية سورية ارتفاع نسبة الادمان في العامين الماضيين، وجزء من ذلك بسبب توافر الأدوية والمواد المخدرة بين البالغين والفئات العمرية الصغيرة وبأسعار رخيصة كالحشيش والترامادول.

وقالت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة في تقرير لها إن سعر الحبة الواحد لا يتجاوز 3500 ليرة سورية أي بسعر قطعة بسكويت والظرف الكامل بـ 20 ألف ليرة، حسب ما هو متداول.



ونفت نقيب الصيادلة د.وفاء كيشي وجود أدوية مخدرة في الصيدليات «إلا بنسبة قليلة لدى بعضها، موضحة أنه يوجد فرق كبير بين الدواء المخدر والأدوية النفسية المهدئة وأن الترامادول هو دواء نفسي».



وأضافت في تصريح للصحيفة أن النقابة راسلت فرع مكافحة المخدرات وأقسام الشرطة للتمييز بين الأدوية المخدرة والدواء النفسي، مبينة أن الأدوية النفسية مقيدة بأسلوب معين للصرف، وأن معظم الصيادلة ملتزمون بالصرف بتلك الطريقة، لكنها عزت الخلل في التوزيع إلى «نقابة الأطباء» مؤكدة أن الأطباء لا يلتزمون بكتابة الدواء النفسي على وصفة نظامية، وقالت إن حل مشكلة انتشار الأدوية النفسية يبدأ من عند الطبيب الاختصاصي.



من جهته، قال مدير عام مشفى ابن رشد لعلاج الأمراض النفسية والإدمان د.غاندي فرح: إن ظاهرة الإدمان موجودة وزادت نسبتها وهذه الزيادة تشمل حتى الأعمار الصغيرة، مرجعا انتشارها بين مختلف الفئات العمرية إلى حالة عامة من القلق والتوتر بين السوريين، إضافة للضغوط الموجودة وما تحدثه من اكتئاب تدفع البعض للإدمان واستغلال المروجين لهذه الفئة، لافتا إلى نسبة المدمنين زادت خلال عامي 2021 و2022 لدى الذكور أكثر من الإناث، لكن لا توجد إحصائية محددة.



وأكد أن علاج حالات الإدمان والأمراض النفسية في مشفى ابن رشد مجاني بالكامل وبسرية والعلاج يكون على فترة طويلة.

وشدد على أن ما تفتقر إليه في سورية هو عدم وجود مراكز إعادة تأهيل للمدمنين سواء عامة أم خاصة.