القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن القارة الأفريقية تتسم بثراء مواردها الطبيعية وتنوعها البشري والحضاري، الأمر الذي ينعكس بوضوح في تنوع نظمها القانونية والتجارب والحلول التي تقدمها على صعيد حوكمة وإدارة المجتمعات ومسارات التنمية، بما في ذلك عبر تنوع نماذج اللامركزية والحكم المحلي بصورهم ومستوياتهم المختلفة.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير حمدي سندا لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، نيابة عن وزير الخارجية، بمناسبة افتتاح الشق الوزاري للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي للخدمات العامة والإدارة المحلية والتنمية العمرانية واللامركزية، بحضور رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المسؤولين الأفارقة.



ونقل السفير حمدي سند لوزا، تحيات وزير الخارجية وخالص تمنياته بمداولات ثرية ونتائج إيجابية تلبي تطلعات شعوبنا في مختلف ربوع القارة، قائلا إن: «لقارتنا العزيزة تجارب بناءة وواعدة في تعزيز دور الحكم المحلي وتعظيم إسهاماته في تعزيز الحكم الرشيد وتقديم الخدمات الأساسية والتنمية المستدامة عبر مقاربة شاملة تقوم على توسيع حيز المشاركة، وتقوية العقد الاجتماعي المستند للتشاور الجامع، وتمكين مختلف فئات وأطياف المجتمع من المشاركة الفعالة في صناعة السياسات وتنفيذها، ومن ثم، فإن المزيد من العمل والتعاون الإقليمي والقاري عبر نقل أفضل التجارب والممارسات وبلورة فهم أفضل للتحديات المشتركة يصب بشكل مباشر في تنفيذ مبادئ وأهداف بنية الحوكمة الأفريقية وأجندة 2063.