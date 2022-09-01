بيروت - عمر حبنجر



انعقد اللقاء الخامس المنتظر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي في القصر الجمهوري في بعبدا عصر أمس، استجابة لمقتضيات المرحلة وأبرزها دخول الاستحقاق الرئاسي في مهلة الستين يوما، لانتخاب الرئيس اعتبارا من اليوم الخميس.



ونقل صحافيون عن ميقاتي قبل اللقاء أنه لم يكن ممكنا اصدار مراسيم تشكيل الحكومة أمس نظرا لوجود رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجنوب لإحياء ذكرى مرور 44 سنة على تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه. ما اوحى بإمكانية اعلان تشكيل الحكومة اليوم.

لكن يبدو ان ميقاتي كان مفرطا في التفاؤل، اذ لم يخرج اللقاء الخامس بينه وبين رئيس الجمهورية بأي نتيجة جديدة، حيث تم عرض لآخر التطورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة.



وأوضح مصدر متابع لـ «الأنباء» انه «تم في خلال اللقاء وضع النقاط على الحروف بشأن مسار التأليف من قبل الرئيسين عون وميقاتي، الا ان وجهات النظر لم تتقارب».



وأضاف المصدر «ان الخلاف ما زال قائما على مسألة تسمية الوزيرين البديلين لكل من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين، اذ يصر عون على تسميتهما كونهما كانا من حصته في حكومة تصريف الاعمال الحالية، بينما ميقاتي يريد تمثيل عكار والكتلة الشمالية التي سمته، وأيضا لا يريد استفزاز رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بوزير مهجرين من الطائفة الدرزية لا يرضى عنه».

وأشار المصدر الى انه «يمكن القول ان الامور لاتزال تراوح مكانها، بانتظار تبدل يؤمل ان يحصل في المواقف نتيجة المساعي والاتصالات التي يشارك فيها أكثر من طرف».



وكان الرهان على هذا اللقاء جامعا بوصفه الفرصة الأخيرة السانحة، لتشكيل حكومة جديدة او تعويم الحكومة القديمة المستقيلة، لتتولى ادارة لعبة الانتخابات الرئاسية وما بعدها، في حال كانت الغلبة للفراغ.

وعنصر التفاؤل متصل بالتحول المستجد في موقف رئيس التيار الحر جبران باسيل، من طرح تعويم حكومة نجيب ميقاتي، بعد طول لأي وممانعة مقرونين بالتهديد في منعها من حكم مرحلة الفراغ الرئاسي، ولو اقتضى الأمر «مَشكلة الأمور».

وأخيرا قرر باسيل ان يسبح مع تيار حزب الله، بعد ما ضاقت امامه سبل تأليف حكومة ثلاثينية يتحكم بها من خلال حيازته على الثلث المعطل، وتوقف عن ابتداع الشروط، وارتضى ان يكون ثانيا في جمهورية سليمان فرنجية الافتراضية.



طبعا باسيل لم يكن العائق الوحيد بوجه فرنجية، فهناك سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، وزعيم تكتل الجمهورية القوية، الذي بينه وبين فرنجية حساب قديم.



وبالعودة الى الحكومة، التي هي حديث اللحظة الراهنة، كان يجري العمل على حكومة وسطية يسمي رئيس الجمهورية الوزيرين البديلين لوزير المهجرين، ووزير الاقتصاد، كونهما من فريقه واللذين استبعدهما ميقاتي، بحيث يربح الاخير حكومة دستورية تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور.

علما ان ميقاتي اشترط دعم نواب عكار من السنة، ونواب اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، المعنيين بالوزيرين الجديدين.

ويبدو حزب الله متعجلا على انهاء الملف الحكومي، حيث ترى قناة «المنار» انه مع ضيق الوقت الفرصة لم تعدم بعد، ودقة المرحلة تفرض على الجميع البحث عن هذه الفرصة.



في هذه الأثناء، تبدأ الاتصالات لعقد لقاء جامع للنواب السنة الـ 27 في دار الفتوى، أواخر شهر سبتمبر تحت عنوان «تعزيز وحدة الطائفة، وعبرها الوحدة الوطنية».

وتحرص الجهات الداعية الى هذا اللقاء، على ان يكون جامعا بالفعل، دون تغييب احد، انسجاما مع الظروف الراهنة، في وقت بدأ البعض يتساءل عما اذا كان اهل السنة في لبنان، والذين هم اهل الأمة والجماعة، في وضع تفكك موجب لإعادة التوحد والجمع؟



المصادر المتابعة، أوضحت ان هدف اللقاء هو لتوحيد الرؤية والموقف من الاستحقاقات الآتية، حكوميا ورئاسيا.



إلى ذلك اعاد عون الى مجلس النواب القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية ضمن المهلة القانونية.



وقال مصدر رسمي



لـ «الأنباء» ان عون «ليس ضد القانون لكن اعتبر انه ضمن عملية التعافي المالي يجب ان تكون للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي الحق في رفع السرية المصرفية، والا يكون رفع السرية المصرفية لأسباب جرمية او جزائية او تهرب ضرائبي بل ايضا لأسباب ادارية، مع رجعية في تطبيق القانون لاسيما الذين عملوا في القطاع العام خلال السنوات الماضية».

وأوضح المصدر «ان الهدف من اعادة القانون تحصينه وتطويره بحيث يكون اكثر تطابقا مع المعايير الدولية والممارسات العالمية الجديدة».



وأشار المصدر الى ان «عون حث مجلس النواب على تعديل القانون ضمن النقاط الواردة، اضافة الى اقرار الموازنة وقانون اعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول التي تعتبر من اسس خطة التعافي المالي».