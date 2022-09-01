







محمد الجلاهمة



كشف مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد عن ضبط الكثير من الأسلحة مثل: «رنق بوكس ـ سواطير ـ سكاكين ـ كلبچات ـ بخاخ الفلفل ـ مطاعات ـ صواعق» مع مسافرين قادمين عن طريق المطارات، إضافة إلى الشحن الجوي، مشيرا الى انه تمت مصادرة المضبوطات وإحالتها إلى وزارة الداخلية، مؤكدا ان رجال الجمارك لا يألون جهدا في المنع والتصدي لأي محاولات لإدخال أي أدوات غير مشروعة للبلاد. وشدد الفهد على أن رجال الجمارك هم الدرع الحصين في مواجهة المتلاعبين والمتجاوزين والمروجين وغيرهم من الذين يسعون إلى اختراق حواجز التفتيش وبث سمومهم.