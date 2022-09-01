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اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022
الخميس
2022/9/1
المصدر : الأنباء
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- مرشح الدائرة الرابعة عبدالله سعد عايد: برنامجي الانتخابي في حال حصولي على أصوات هو الحل السلمي والسياسي للقدس
- مرشح الدائرة الثانية محمد خريبط: ثقتكم هي من توصل المخلصين لأداء الأمانة.. لابد من محاسبة كل من أهدر وسرق الأموال والوقت
- د. فلاح الهاجري يترشح عن الدائرة الثانية
- غادة العتيبي تترشح عن الدائرة الثالثة: أتبنى قضايا الأسرة الكويتية وقوانين العمل والأمومة.. المرأة الكويتية مهضوم حقها وبإذن الله العنصر النسائي له حضور
- علي الدقباسي يترشح عن الدائرة الثانية:
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- الترشح بالدائرة الثانية حقي القانوني.. البراك والسعدون قامات وطنية .. ما زلت قريباً من الجميع ومن كل التيارات وما عندي خصومة مع أحد
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