استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 0.307 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.308 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.86 في المئة إلى مستوى 0.356 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.68 إلى مستوى 0.314 دينار في حين استقر سعر صرف الين الياباني عند 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.