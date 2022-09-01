أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الخميس، انتهاء الفترة المقررة لحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة التي كانت مقررة بين الأول من شهر يونيو و31 أغسطس الماضيين.

وقالت المدير العام للهيئة بالتكليف إيمان الأنصاري في تصريح صحافي، إن حملات التفتيش التي نفذها فريق (عمل الظهيرة) التابع لإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية خلال فترة عمله في المحافظات الست كانت حصيلتها 452 موقعا مخالفا (452 شركة) و603 عمال موجودين في تلك المواقع.

وأضافت الأنصاري أن الهيئة تلقت 30 بلاغا خلال الفترة المذكورة لافتة إلى أن تلك الشركات ال452 استوفت الشروط بعدما تمت إعادة التفتيش عليها من جديد للتأكد من تطبيق القرار الإداري رقم (535) لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة.

وعن آلية العمل أوضحت أن فرق التفتيش تسجل لأول مرة إنذار (تلافي المخالفة) قبل أن تعاود التفتيش على الموقع وفي حال استمرار المخالفة تسجل غرامة قدرها ما بين 100 و200 دينار عن كل عامل في الموقع المخالف.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك يوضع رمز إيقاف للملف (بلوك) وإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراء اللازم حفاظا على سلامة العاملين وتوافقا مع التزامات دولة الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية.