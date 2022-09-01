أفاد موقع "ذي فيرج" بأن شركة عملات رقمية أرسلت 7.2 مليون دولار لإحدى العميلات عن طريق الخطأ بدلا من المبلغ الصحيح البالغ نحو 100 دولار أسترالي (68 دولارا أمريكيا).

ولم تتمكن شركة "Crypto.com" من اكتشاف الخطأ إلا بعد نحو 7 أشهر، خلال إجرائها عملية تدقيق روتينية في شهر ديسمبر 2021.

وقال الموقع إن الشركة حولت المبلغ المذكور لسيدة أسترالية تدعى مانيفال، في شهر مايو 2021 بعد أن كتب أحد موظفيها عن طريق الخطأ حساب السيدة في حقل مبلغ الدفع.

وبدلا من الإبلاغ عن المبلغ، أقدمت السيدة الأسترالية على إنفاق 1.3 مليون دولار أسترالي (نحو 900 ألف دولار أمريكي) لشراء منزل فاخر، وتحويل جزء آخر من الأموال لحساب آخر.

ولدى اكتشاف الخطأ، عمدت الشركة لرفع دعوى قضائية ضد السيدة، تمكنت من كسبها، حيث أمرت المحكمة بتجميد الأموال وبيع المنزل.

ورفضت Crypto.com التعليق على الموقف.