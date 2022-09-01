تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام الجمارك سليمان الفهد مطار الكويت الدولي ومبنى الشحن الجوي ، واستمع إلى شرح من مدير إدارة الجمرك الجوي مطلق العنزي عن آلية العمل داخل مبنى الشحن الجمركي.

ووجه الخالد بضرورة الارتقاء بالعمل الجمركي والربط الآلي بين قطاعات وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والتصدي لمواجهة مخاطر تهريب المواد غير المشروعة وخصوصاً المخدرات للمحافظة على شبابنا من هذه الافة المدمرة.

واشاد وزير الداخلية برجال الجمارك واخوانهم رجال الداخلية مؤكدا انهم العين الساهرة على حماية الوطن لكل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تهريب واكد على زيادة الانتباه واليقظة ولا مجاملة في امن البلاد وانتم الدرع الحصين لحماية الوطن والمواطنين من آفة المخدرات .