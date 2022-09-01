"رابطة الباحثين": اختيار مدير عام لـ"الأبحاث" والخفض السنوي لميزانيته والتجاوزات الإدارية والقانونية تتطلب تدخلاً سريعاً

نشكر المضف على استقبال الرابطة وتوافق على كافة المحاور التي تمت مناقشتها

دارين العلي

أكد وزير التربية والتعليم العالي د. علي المضف، حرصه على استمرار العمل للنهوض بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

وشدد المضف خلال استقباله وفد الهيئة الادارية لرابطة الباحثين العلميين في المعهد، على أن معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤسسة عريقة لها باع طويل في عمل الأبحاث العلمية التطبيقية والتي انعكست في الإنجازات ومخرجات هذه الأبحاث التطبيقية والتي أسهمت في إثراء النهضة العلمية في دولة الكويت.

وعقب اللقاء لفت رئيس الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين في المعهد د. يحيى الهدبان، الى أن الزيارة استمرت لمدة ساعة وجاء مثمرة وشهدت توافقا بين ما طرحته الرابطة والوزير لكافة المحاور التي تمت مناقشتها.

وشكر الهدبان الوزير المضف على إتاحة هذه الفرصة للقائهم، وأكد على أن معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤسسة بحثية عريقة تأسست من أجل خدمة الكويت وتحقيق أهدافها السامية في العديد من المجالات العلمية والإقتصادية والبيئية والإجتماعية.

وأوضح الهدبان أن وفد الرابطة تطرق خلال اللقاء لمجموعة من التحديات والمعوقات كان أبرزها إختيار مدير عام المعهد والإنتهاء من إختيار وتنصيب المدراء التنفيذيين بأسرع وقت لملىئ الفراغ الإدراي الذي يعاني منه المعهد منذ سنوات.

ولفت الى ان اللقاء تناول إشكالية الخفض السنوي المستمر لميزانية المعهد وتدهور أحواله من جميع الجوانب الإدارية والمالية والقانونية والتي تدعم العمل في مراكز الأبحاث بسبب الإجراءات الخارجة عن نطاق المهنية.

واوضح انه تناول ايضا تفشي المركزية في إتخاذ القرارات وتهميش وتسرب الكفاءات من شتى القطاعات.

ولفت الى انه تم طرح ضرورة العمل على إنصاف مبتعثي المعهد ومساوات مخصصاتهم المالية بأقرانهم من باقي الجهات في الدولة، والتشديد على ضرورة مراجعة لائحة التفرغ العلمي والعمل على إعادة صياغتها بما يخدم الباحثين العلميين في المعهد للإستفادة القصوى منها بطريقة فاعلة.

كما تم طرح مسألة تجاهل الإدارة العليا المؤقتة لجميع مطالبات الرابطة على الرغم من إعتراضهم على العديد من الإجراءات التي قامت بها الإدارة الحالية وتبيان حجم الضرر المترتب علىيها واستمرار العديد من الإجراءات التعسفية والتي تؤدي لخلق نظام يقيد الباحث العلمي وظروف لا تشجع على الإبداع والإبتكار.



وشددت الرابطة على ضرورة عقد اللقاءات الدورية مع الوزير للإستمرار بالعمل على تصحيح المسار وتقويم العديد من المواضيع بالإضافة للعمل سويا على إزالة العقبات التي تعيق تقدم المعهد وباحثيه العلميين لتحقيق أهدافه والتي تتسق مع أهداف الكويت لتحقيق وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وقد شارك في اللقاء من أعضاء الهيئة الإدارية كلا من د. عبدالله المعتوق أمين السر، د. بشار الكندري أمين الصندوق، و د. أيمن القطان عضو، ود. أحمد الضمير عضو، وحضر مع الوزير الدكتور فهد جمعة مستشار الوزير للشؤون القانونية.