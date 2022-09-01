تزويد "المركزي" بقائمة أسماء الجمعيات الخيرية المصرّح لها استقبال التبرعات من الخارج من خلال شركات الدفع الإلكتروني

بشرى شعبان – عاطف رمضان

علمت "الأنباء" أن وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، أرسل كتابا الى محافظ بنك الكويت المركزي لإعادة السماح للجمعيات الخيرية باستقبال التبرعات من خارج البلاد عن طريق الفيزا أو الماستر كارد، وسيتم تزويد "المركزي" لاحقا بقائمة أسماء الجمعيات الخيرية المصرح لها استقبال التبرعات من الخارج من خلال شركات الدفع الالكتروني ، وأخرى بأسماء الجمعيات الخيرية غير المصرح لها.

وأضافت المصادر أن الوزير الشريعان كان ارسل كتابا خلال شهر يوليو الماضي بشأن حظر استقبال شركات الدفع الالكتروني أية مبالغ من خارج البلاد عن طريق الفيزا او الماستر كارد على حسابات الجمعيات الخيرية، وان "المركزي" تجاوب مع كتاب الوزير وأصدر تعميما لكافة مزاولي نشاط أعمال نظم الدفع الالكتروني ووكلائهم بشأن الحظر .

ولفتت المصادر الى انه نظرا لتقدّم عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية بطلبات لاستثنائها من القرار نظرا لاستقبالها مبالغ من الخارج لتنفيذ مشاريعها الخيرية عبر تطبيقات الدفع الالكتروني وان جميع عمليات الدفع الالكتروني الخاصة هي مرتبطة بنظام خاص مع البنوك والتي تعتبر نظام آمن ويتميز بالشفافية وامكانية الرقابة المالية عليه، طلب الوزير الشريعان من "المركزي" بإعادة السماح للجمعيات الخيرية باستقبال التبرعات من خارج البلاد عن طريق الفيزا او الماستر كارد.