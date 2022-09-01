سلطان العبدان- بدر السهيل

تقدم 42 مرشحا بينهم 3 مرشحات أمس الخميس إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي المرشحين في الأيام الأربعة الأولى إلى 264 مرشحاً ومرشحة، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم الثالث 39 مرشحا، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث 3 مرشحات.

وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم الرابع 249 مرشحاً فيما بلغ عدد المرشحات 15 سيدة.

وتقدم 3 مرشحين في الدائرة الأولى ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم الرابع 39 مرشحاً من بيهم مرشحة واحدة، فيما تقدم 14 مرشحاً في الدائرة الثانية ليصبح إجمالي المرشحين فيها 47 مرشحاً ومرشحة من بينهم 3 سيدات، في حين تقدم 5 مرشحين في الدائرة الثالثة من بينهم 3 مرشحات، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم الرابع 39 مرشحاً ومرشحة من بينهم 7 مرشحات، وتقدم 11 مرشحاً في الدائرة الرابعة ليصبح إجمالي المرشحين 67 مرشحاً ومرشحة من بينهم 3 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم الرابع 9 مرشحين ، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 72 من بينهم مرشحة واحدة.

وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 264 مرشحاً ومرشحة من بينهم 15 سيدة، وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثالث النواب السابقون علي الدقباسي وعسكر العنزي ود. خالد شخير، ود.ضيف الله بو رمية وعبد الله الكندري وخليل الصالح.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر المقبل.