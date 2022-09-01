مريم بندق

يصادف المولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل وحسب تعاميم ديوان الخدمة المدنية، اذا صادف أي من العطلات الرسمية يوم السبت فإن هذا اليوم يعتبر يوم العطلة الرسمية وليس يوم الأحد الذي يليه ولا يعوض بيوم آخر.

ولكن يمكن اعتبار الأحد 9 أكتوبر يوم راحة بديلا عن يوم السبت بقرار من مجلس الوزراء أسوة بما أعلنه ديوان الخدمة المدنية عن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 2 يناير لعام 2022 ليكون يوم راحة بديلاً عن يوم السبت 1 يناير باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2022 ، وأن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها الجهات المختصة بشؤونها وذلك مراعاة للمصلحة العامة.