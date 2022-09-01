يتزايد الخوف بين الأشخاص غير البيض في الولايات المتحدة، الذين كانت احتمالية قولهم إنهم يخافون من التعرض للتهديد أو الاعتداء الجسدي أكثر من مثيلتها لدى الأمريكيين أصحاب البشرة البيضاء، حسبما أشار استطلاع جديد أجرته جامعة هارفارد والإذاعة الوطنية العامة.

وقالت الإذاعة في تقريرها بشأن الاستطلاع إن "أكثر من ربع البالغين الأمريكيين يقولون إنهم خائفون من التعرض للهجوم في أحيائهم".

وأضافت أن 19 بالمئة من الأمريكيين البيض يقولون إنهم لديهم القلق نفسه مقارنة بنسبة 25 و26 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع من السود وأصحاب الأصول اللاتينية على التوالي، ويتشارك معهم 21 بالمئة من البالغين ذوي الأصول الآسيوية هذا القلق.