مريم بندق

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن الحكومة ستعمل علي تحقيق أقصى سرعة ممكنة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، لافتة إلى عدم صدور مرسوم ضرورة في هذا الشأن.

وأوضحت أن من أهم مشروعات القوانين التي ستعطى أولوية في المرحلة المقبلة وستدرج بصفة الاستعجال المتطلبات التشريعية في مجال الإسكان.

وأضافت أن التشريعات التي تدعمها الحكومة تهدف إلى الإسراع في تنفيذ الخطط الاسكانية إلى جانب ايجاد أدوات جديدة لتوفير الفرص الإسكانية .

وشددت على أن أي خطط جديدة لابد أن ترافقها جداول زمنية لتنفيذها مع العمل الجاد على الالتزام بها منعا لأي تداعيات .