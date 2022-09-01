يقترب إعصار هينامنور مجددا من محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوبي اليابان وسط ظروف جوية غير مستقرة، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة غربي البلاد وشرقها، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية .

وقامت الوكالة برفع مستوى تصنيف الإعصار إلى "عنيف" وحذرت من هبوب رياح شديدة القوة وبحار هائجة مع اقتراب العاصفة القوية من الجزيرة.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يتحرك إعصار هينامنور، وهو الإعصار الـ 11 لهذا الموسم، ببطء جنوب أوكيناوا بينما يكتسب زخم قوته حتى يوم الجمعة.

ومن السبت إلى الأحد، سيقترب الإعصار من جزر ساكيشيما وجزيرة أوكيناوا الرئيسية، مع زيادة سرعة الرياح والعواصف، مع تحذير وكالة الارصاد الجوية من أن ارتفاع الأمواج سيصل إلى 10 أمتار في المنطقة.

وإلى جانب العواصف الرعدية، حذرت الوكالة من هطول أمطار غزيرة وفيضانات في المناطق المنخفضة حتى يوم السبت.

وطُلب من سكان المناطق المتضررة أن يظلوا يقظين إزاء حدوث انهيارات أرضية وأعاصير وفيضانات وصواعق.