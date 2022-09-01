تلعب مورفيد كلارك دور البطلة جالادريل المحاربة الساعية لإيقاف عودة الشر إلى عالم ميدل-إيرث الخيالي، وذلك في مسلسل (ذا لورد أوف ذا رينجز: ذا رينجز أوف باور) "سيد الخواتم: خواتم القوة".

وسيكون المسلسل الجديد، وهو واحد من أعلى المسلسلات تكلفة على الإطلاق، متاحا عبر خدمة برايم فيديو على موقع أمازون بحلقات جديدة أسبوعية تستند إلى روايات "سيد الخواتم" الأصلية لمؤلفها الراحل جيه.آر.آر تولكين.

وقالت كلارك إن دور جالادريل الذي تلعبه منحها فرصة استكشاف أعمال مثيرة تُظهر قوة شخصيتها في مجتمع هيمن عليه الذكور تاريخيا.

وأضافت في مقابلة "ألعب شخصية يمكنها أن تقضي جسديا على أي رجل يقترب منها. كان من الممتع حقا محاولة تجسيد شخصية تتمتع بقدر كبير من القوة البدنية".

وقال المنتج المنفذ المشارك باتريك ماكاي إن المؤلف لتوكين كتب "بعضا من أعظم الشخصيات النسائية في الأدب" وإن جالادريل كانت من أوائل الشخصيات التي فكر فيها منتجو القصة الجديدة.