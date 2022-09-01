اكتشف علماء صينيون مؤخرا مادة نانوية جديدة يمكنها استخلاص الدهون من غشاء الخلية للميكروبات اللاهوائية، ومن ثم تقتل بكفاءة تلك الميكروبات اللاهوائية.

ويشكل تآكل المعادن الناجم عن الميكروبات في البيئة البحرية تحديا خطيرا للاقتصاد والسلامة. وتشير التقديرات إلى أن تآكل المعادن في البيئة البحرية بالصين تسبب في خسائر تزيد على 700 مليار يوان (حوالي 102 مليار دولار أمريكي) سنويا. وبالنسبة للكثيرين، فإن البكتيريا اللاهوائية الموزعة على نطاق واسع في البيئات الخالية من الأكسجين هي المسؤولة عن تآكل المواد المعدنية.

وكشف البحث المنشور في "مجلة المواد الخطرة" أن المادة النانوية المصنوعة من ثاني كبريتيد الموليبدينوم (MoS2) يمكنها قطع غشاء الخلية للميكروبات اللاهوائية واستخراج الدهون منها، مما يؤدي إلى موت تلك الميكروبات.

ووجد العلماء في معهد علم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن الجمع بين الأضرار الفيزيائية والأكسدة الكيميائية يضمن التعقيم الفعال والمستقر ضد البكتيريا اللاهوائية من خلال المادة النانوية لثاني كبريتيد الموليبدينوم.

ووفقا للدراسة، يسلط البحث الضوء على التحليل البيولوجي، والآلية المضادة للبكتيريا، وعلاج السرطان، والوقاية من التآكل الناجم عن الأحياء المجهرية.