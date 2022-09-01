قضت المحكمة العليا في ماليزيا بسجن، روسمة منصور، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب رزاق، لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة قدرها 970 مليون رينجيت ماليزي (أي 216 مليون دولار أمريكي) بعد ادانتها في تهم فساد.

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن قاضي المحكمة العليا، محمد زيني مزلان، قوله خلال النطق بالحكم "نجحت النيابة في إثبات إدانة منصور بما لا يدع مجالا للشك في جميع التهم".



وقد واجهت منصور /70 عاما/ اتهامات بطلب رشاوى بقيمة 187.5 مليون رينجيت ماليزي من المقاول، سعيدي أبانج سامسودين، خلال عامي 2016 و2017 حتى تتمكن شركته "جيباك هولدنجز" من تأمين مشروع حكومي قيمته 1.25 مليار رينجيت ماليزي لتزويد 369 مدرسة ريفية في ولاية ساراواك بالطاقة الشمسية.

كما اتهمت بتلقي رشاوى بلغ مجموعها 6.5 مليون رينجيت ماليزي من سعيدي في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، ثم لاحقا في منزلها الخاص في كوالالمبور خلال الفترة بين شهري ديسمبر 2016 وسبتمبر 2017