حوّلت منصة تداول العملات المشفرة Crypto.com دون قصد 7.2 مليون دولار أمريكي إلى عميل أسترالي بدلاً من 68 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، هي قيمة مبلغ مُسترَد؛ بسبب خطأ إملائي فادح.

وأفاد موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن منصة التداول الرقمية لم تلاحظ الخطأ إلا بعد مرور سبعة أشهر، وبحلول ذلك الوقت، كان جزء من الأموال قد اختفى بالفعل.

حدثت عملية النقل الأولي في مايو 2021 بعد أن كتب موظف بطريق الخطأ رقم الحساب في خانة المبلغ المدفوع، لكن منصة Crypto.com لم تدرك الخطأ إلا عند إجراء تدقيق في شهر ديسمبر من نفس العام.

وبدلاً من الإبلاغ عن التحويل الخاطئ، ورد أن العميل المعني حول الأموال إلى حساب مشترك وأنفق ما يقرب من مليون دولار أمريكي على منزل فاخر من خمس غرف.

وكشف موقع "ذا فيرج" أن المنصة الرقمية تكافح الآن لاسترداد نقودها بدعوى مرفوعة في محكمة فيكتوريا العليا في أستراليا، وقد نجحت المنصة مبدأيًا في تجميد حساب العميل. كما أمرت المحكمة أيضًا العميل بيع المنزل وإعادة الأموال (مع الفائدة) إلى المنصة. ومن المقرر استئناف الدعوى في أكتوبر.