سجلت ثلاث هزّات ارضية متتالية في جزيرة ساموس اليونانية، حسبما أعلن معهد رصد الزلازل في البلاد، من دون الإشارة إلى أي أضرار أو إصابات.

ووقعت هزة بقوة 4,7 درجات عند الساعة 09:56 بتوقيت غرينتش، تبعتها هزة اخرى بقوة 5,2 درجات عند الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش، ثمّ هزّة ثالثة بقوة 4,5 درجات عند الساعة 14:02 بتوقيت غرينتش، حسبما أعلن المرصد الوطني لأثينا.

وقال جورجيوس ستانتزوس عمدة الجزء الشرقي من الجزيرة للتلفزيون "الهزّات (كانت) قوية (لكن) السكّان والزوّار هادئون (...) ليست لدينا أيّ معلومات عن إصابات أو أضرار".

ووقعت الهزّات الثلاث في البحر جنوب الجزيرة، على عمق أقل من 14 كيلومتراً (8,7 اميال)، وفقاً للمرصد.

تتعرّض اليونان للزلازل بشكل منتظم، كونها تقع على عدد من خطوط الصدع الجيولوجي.قض

ى شخصان في ساموس في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد زلزال بقوة سبع درجات في بحر إيجه، أودى أيضا ب114 شخصاً في مدينة إزمير الساحلية التركية.