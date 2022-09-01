أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2021) التي أقيمت في إنجلترا، شهدت رقما قياسيا في الحضور والمشاهدة التلفزيونية.



وذكر (يويفا) أن 574ألفا و 875متفرجا شاهدوا المباريات في البطولة التي أقيمت في الفترة ما بين السادس من تموز / يوليو الماضي وحتى يوم 31 من الشهر ذاته، بمعدل حضور وصل إلى 18ألفا و 544متفرجا . وإجمالي عدد الحضور يبلغ أكثر من ضعف نسخة عام 2017 التي أقيمت في هولندا والذي بلغ 240ألفا و 55متفرجا.



وشهدت المباراة النهائية للبطولة مواجهة إنجلترا (التي فازت باللقب) مع ألمانيا في ملعب "ويمبلي"، حيث جذبت تلك المباراة 87ألفا و 192متفرجا وهو رقم قياسي في منافسات أمم أوروبا، وأكثر بعشرة ألاف متفرج من أكثر مباراة حضورا في تاريخ بطولة الرجال والتي كانت عام 1964 بين إسبانيا والاتحاد السوفييتي.



وأوضح (يويفا) أن 365 مليون متفرج تابعوا المباريات، أُي أكثر بـ178 مليونا عن نسخة عام 2017، وشاهد المباراة النهائية 50 مليون متفرج.