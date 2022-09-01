قال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود إن سماء المحافظة شهدت، اليوم الخميس، تحليق 18 رحلة بالون طائر تقل 380 سائحا من مختلف الجنسيات العالمية.

وأوضح عبود- في تصريح أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، فالأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل.وأضاف أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني.