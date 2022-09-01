أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الخميس عزمها إلغاء نحو 800 رحلة جوية كانت مقررة غدا الجمعة، وهو ما يعادل برنامجها بالكامل تقريبا، وذلك بسبب إضراب الطيارين الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وأوضحت الشركة اليوم أن هذه الإلغاءات ستقع في محوريها بمدينتي فرانكفورت وميونخ، ومن المتوقع أن تؤثر على نحو 130 ألف مسافر تقريبا.

وأضافت الشركة أن الإضراب الذي سيستمر طوال اليوم سيسفر عن تأثيرات قويةفي حركة الطيران خلال فترة الذروة لرحلات العودة مع نهاية الإجازات المدرسية بأغلب الولايات الألمانية.

وتابعت الشركة أنه من المحتمل أن يحدث إلغاء لرحلات جوية اليوم الخميس وخلال يومي السبت والأحد القادمين أيضا.

يشار إلى أن شركتي "يورو وينجر" و"يورو وينجر ديسكفر" التابعتين لشركة لوفتهانزا لم يتضررا من الدعوة للإضراب، ومن ثم ستسير رحلاتهما الجوية وفقا للجدول الموضوع.

وكانت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" أكدت أن طيارين من شركة لوفتهانزا الألمانية سينظمون إضرابا طوال يوم غد الجمعة، وأعلن متحدث باسم النقابة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء أن مجلس الإدارة قرر هذه الخطوة بعد مفاوضات مكثفة مع الشركة وبناء على طلب لجنة المفاوضة الجماعية.

ويدور نزاع بين الطرفين حول زيادة رواتب طياري لوفتهانزا ولوفتهانزا كارجو للشحن والبالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف طيار.

ومن جانبه دعا ميشائل نيجمان، مدير الموارد البشرية بشركة لوفتهانزا، نقابة الطيارين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن التصعيد يأتي على حساب آلاف العملاء والعميلات من المسافرين.