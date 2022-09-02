عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة قامت بتمديد مدة فريق عمل تطوير نظام إعداد ومتابعة الخطة التشغيلية السنوية ومؤشرات قياس الأداء KPI لـ 3 شهور، وذلك برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التخطيط والتنمية وعضوية ٩ أعضاء آخرين.



ويتولى الفريق المهام التالية:



٭ إعداد الخطة التشغيلية السنوية ومؤشرات قياس الأداء وفق المقترح المعتمد لتطوير النظام.



٭ ميكنة آلية متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية ومؤشرات قياس الأداء.



٭ مراجعة القواعد الرئيسية لإعداد ومتابعة الخطط التشغيلية السنوية الواردة في الدليل التنفيذي للخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال 2035 ونظام مؤشرات قياس الأداء الرئيسية KPIs، ورفع المقترحات لوكيل الوزارة لإصدار القرارات الإدارية الخاصة بما يتناسب مع تطوير النظام وفق النظم واللوائح.



٭ رفع تقارير المتابعة الدورية للجهات العليا بالوزارة مع بيان الفجوات وتقديم الحلول المقترحة.



ولفريق العمل عند الرغبة في الاستعانة بمن يراه من ذوي الاختصاص من قطاعات الوزارة وخارجها مخاطبة اللجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل قبل الاستعانة لدراسة الموضوع، وله في سبيل انجاز مهامه الاطلاع على الوثائق والمستندات لدى القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، ويرفع تقرير دوري شهري عن أعمال الفريق محددا به خطة العمل الشهرية وما تم إنجازه.