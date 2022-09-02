نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤخرا رحلة تعليمية لـ 15 طالبا وطالبة كويتيين من المرحلة الثانوية إلى كوريا الجنوبية استمرت أسبوعين تضمنت تدريبات علمية وفقا لأحدث المناهج التدريبية في العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات بالتعاون مع عدد من المعاهد البحثية والجامعية الكورية العريقة. وأشرفت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على الرحلة التعليمية من خلال متابعة من قبل مشرفين على الطلبة كان لهم الأثر المهم في توجيههم وتلقيهم للتدريبات في جو علمي أسري تضمن بث روح العمل الجماعي وتعزيز قيم الانضباط والالتزام بمواعيد حضور الدورات التدريبية والمحاضرات، ضمن معايير الصحة والسلامة للطلبة، إضافة إلى توفير الصحة النفسية لهم ومتابعتهم عن قرب لأي أمر طارئ.



وتضمن برنامج الرحلة تدريب الطلبة على كيفية حل المشكلات على نحو إبداعي وخلاق بهدف تطوير قدراتهم الذهنية، إضافة إلى تدريبهم على النقد البناء من خلال إيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة وفق أسس علمية تكنولوجية، بما يسهم في تعزيز وتطوير مهاراتهم العلمية.