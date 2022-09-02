بشرى شعبان - عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان أرسل كتابا إلى محافظ بنك الكويت المركزي لإعادة السماح للجمعيات الخيرية باستقبال التبرعات من خارج البلاد عن طريق الفيزا أو الماستر كارد، وحصلت «الأنباء» على نسخة من الكتب، وانه سيتم تزويد «المركزي» لاحقا بقائمة أسماء الجمعيات الخيرية المصرح لها باستقبال التبرعات من الخارج من خلال شركات الدفع الإلكتروني، وأخرى بأسماء الجمعيات الخيرية غير المصرح لها.



وأضافت المصادر أن الوزير الشريعان كان أرسل كتابا خلال شهر يوليو الماضي بشأن حظر استقبال شركات الدفع الإلكتروني أي مبالغ من خارج البلاد عن طريق الفيزا أو الماستر كارد على حسابات الجمعيات الخيرية، وأن «المركزي» تجاوب مع كتاب الوزير واصدر تعميما لجميع مزاولي نشاط أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم بشأن الحظر.



ولفتت المصادر إلى انه نظرا لتقدم عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية بطلبات لاستثنائها من القرار نظرا لاستقبالها مبالغ من الخارج لتنفيذ مشاريعها الخيرية عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني، وان جميع عمليات الدفع الإلكتروني الخاصة هي مرتبطة بنظام خاص مع البنوك والتي تعتبر نظام آمن ويتميز بالشفافية وإمكانية الرقابة المالية عليه، طالب الوزير الشريعان «المركزي» بإعادة السماح للجمعيات الخيرية باستقبال التبرعات من خارج البلاد عن طريق الفيزا أو الماستر كارد.