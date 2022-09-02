الليالي الحارة «ترتبط» بزيادة مخاطر الوفاة بمرض خطير!



تشير الأبحاث الجديدة إلى أن هذا الطقس الدافئ قد لا يكون جيدا لقلوب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

ووجدت نتائج الدراسة، التي أجرتها جامعة تورنتو بناء على بيانات من مكتب الإحصاء الوطني، أن ارتفاع درجة الحرارة بدرجة واحدة مئوية يعادل زيادة بنسبة 3% في خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما.

ومع ذلك، بمجرد أن يتجاوز الرجال سن 64، لم يعد ارتفاع درجة الحرارة أحد عوامل الخطر.



وخلصت الدراسة التي نشرت في مجلة BMJ Open، إلى أن النتائج الحالية يجب أن تحفز تحقيقا مشابها للتعرض ومعدلات الأحداث في مناطق خط العرض الوسطى المكتظة بالسكان إلى مناطق خطوط العرض العالية.

وبالنظر إلى الاحتمالية المتزايدة لفصول الصيف القاسية. ويأتي هذا البحث في وقت تنتشر فيه الأمراض القلبية الوعائية بشكل كبير.



وإحصائياً، يموت شخص ما بسبب أمراض القلب أو الدورة الدموية كل ثلاث دقائق، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية. ويمكن أن يكون لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الحالات الأخرى، عدد من عوامل الخطر.

المصدر: «إكسبريس»

