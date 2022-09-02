دافعت الفنانة دنيا سمير غانم عن الفنانة شيرين عبدالوهاب إثر الانتقادات التي طالتها خلال الفترة الماضية بعد الأزمات التي مرت بها أخيرا، وقالت دنيا: «شيرين قمر تقول وتعمل اللي هي عاوزاه، وأنا مستنية أغانيها، والصوت ده لازم نحافظ عليه».



وعن رأيها في مقولة «الساحل الشرير»، قالت دنيا (مازحة)، خلال لقائها عبر أثير إذاعة «إنرجي»: «أنا بروح الساحل بس بفضل قاعدة في البيت، بس مش عارفة بيتنا في الساحل الطيب ولا الشرير»، كاشفة عن طرحها قريبا لأغنية جديدة باسم «نحنوح»، لكنها لم تحدد موقفها من المشاركة في دراما رمضان المقبل موضحة: «لسه محتارة باختار ما بين هل أعمل مسلسل ولا فيلم مع المسرح»، مشيدة بالفنانة رحمة أحمد التي أدت شخصية «مربوحة» في الجزء السادس من «الكبير أوي»، وقالت إنها جميلة جدا وقدمت الشخصية بطريقتها، ولكنها ليست النسخة الثانية من «هدية».



ويعرض لدنيا سمير غانم حاليا فيلم «تسليم أهالي»، ويشارك في بطولته: هشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي، وهو تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.