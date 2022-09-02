عبدالحميد الخطيب



بعد انتهاء التصوير الفترة القليلة الماضية، أقيم مساء امس الأول في فندق «كوستا ديل سول» المؤتمر الصحافي الخاص بأبطال مسلسل «مغلق للصيانة»، تأليف: رفيق مكرم وعمار الموسوي، إنتاج وإخراج: عمار الموسوي، بطولة: آيتن عامر وسلوى عثمان وسليمان عيد وياسر علي ماهر ومحمد العلوي وخالد العجيرب وحسن إبراهيم وعبدالله المسلم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني.



أدار المؤتمر الزميل نايف الشمري، والذي رحب في البداية بالنجوم المتواجدين، مشيدا بالجهود التي بذلوها ليخرج العمل في افضل صورة ممكنة، ومن ثم ألقى المنتج والمخرج عمار الموسوي كلمة ارتجالية قال فيها: شكراً للجميع على تعاونهم رغم ظروف الصيف وأجوائه الحارة، في النهاية أنا راض عن المسلسل من الناحية الفنية، جميع الفنانين «تعبوا» خلال أيام التصوير، وأخص بالذكر الفنانة آيتن عامر التي أعتبرها إضافة حقيقية لـ «مغلق للصيانة»، فقد كانت مجتهدة و«فاهمة» النص والشخصية التي قدمتها جيدا.



من جانبها، قالت الفنانة آيتن عامر: «مبسوطة أوي لأنني في الكويت، وبانتهاء تصويري للمسلسل مع زملائي الممثلين»، في حقيقة الأمر القصة حمستني للمشاركة، والآن بات العمل جاهزا للعرض، ولو أعجب الجمهور فهذا هو النجاح الحقيقي.



بينما عبر الفنان ياسر علي عن سعادته بالتواجد في الكويت للمرة الثالثة، وأردف: لهذه الأرض الطيبة معزة خاصة في قلبي، حقيقة تشرفت لاختياري في هذا العمل من قبل المنتج والمخرج عمار، الذي أعجبتني كثيرا طريقته في الإخراج، والحمد لله كان الجميع متعاونا.



أما الفنانة سلوى عثمان فوجهت الشكر الى المنتج الموسوي على منحها فرصة المشاركة في المسلسل، وأكملت: «مغلق للصيانة» عمل جميل جدا، وسعيدة بتعاوني مع كل الزملاء الفنانين، كما أنني سعيدة بشخصيتي التي فعليا حازت إعجابي، وان شاء الله يحقق المسلسل نجاحا كبيرا.



بدورها، قالت الفنانة ريهام غنيم: أنا ممثلة مصرية مقيمة في الكويت، والمنتج عمار الموسوي منحني فرصة كبيرة جدا لأكون من ضمن فريق العمل، وإن شاء الله تكون فرصة جيدة لي، خاصة أنني سأطل بشخصية شريرة.