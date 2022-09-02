ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري «زين» للدرجة الممتازة بإقامة مباراتين، تجمع الأولى القادسية برصيد 3 نقاط مع الفحيحيل بدون نقاط على ستاد الصداقة والسلام، وفي الثانية يستضيف الجهراء على ملعبه كاظمة ولكل منهما 3 نقاط في صراع على الوصول للصدارة.



ويدخل الفريق القدساوي مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز والمحافظة على حظوظه في الصدارة، وكان «الأصفر» قد خرج بفوز صعب على الساحل في الجولة الماضية (3-2) بعدما واجه مقاومة وتحديا كبيرا من الساحل خصوصا في الشوط الثاني قبل أن يسجل مدافعه باتريك مالو هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة، ومن المتوقع أن يلجأ مدرب «الأصفر» ناصر الشطي إلى بعض التعديلات في صفوفه بعدما شاهد قصورا في النواحي الدفاعية، أما الساحل فيضم عناصر جيدة مثل عبدالمحسن العجمي وأحمد غازي وعبدالله حسين إلى جانب محترفين مميزين مثل جيوفاني وليوناردو، ويلعب مدربه محمد دهيليس بنهج متوازن ولا يميل للطريقة الدفاعية البحتة.



وفي الجهراء، ستكون المنافسة شديدة بين المضيف وكاظمة، حيث حقق لاعبو الجهراء نتيجة رائعة و«مفاجئة» بفوزهم على الكويت حامل اللقب في الجولة الماضية وبالتالي فإن فرصتهم اليوم سانحة لتكرار فوزهم على ملعبهم وأمام جماهيرهم التي ستساندهم بكل قوة كما كانت عليه سابقا، وقد أحسن مدرب الجهراء السلوفيني ساندي في إيجاد تشكيلة مناسبة في المباراة الماضية محافظا على هدف التقدم حتى النهاية، كما تألق الحارس بدر الصعنون في الذود عن مرماه، وفي المقابل كان «البرتقالي» أفضل الفرق في الجولة الأولى مسجلا ثلاثية نظيفة على الفحيحيل، ضمنت له الصدارة منفردا مع نهاية الجولة الأولى، كما أكدت تفوقه وحسن استعداده للدخول منافسا على اللقب الذي كان قريبا منه العام الماضي، ويعول مدرب «البرتقالي» ماركوف على عناصر منسجمة تمكنه من أداء مهمته جيدا.