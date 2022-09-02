تنطلق مساء غد السبت مباريات المرحلة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يلعب إيفرتون مع ليفربول في «ديربي الميرسيسايد»، وبرينتفورد مع ليدز، وتشلسي مع وست هام، ونيوكاسل مع كريستال بالاس، ونوتنغهام فورست مع بورنموث، وتوتنهام مع فولام، وولفرهامبتون مع ساوثمبتون، وأستون فيلا مع مان سيتي.



وتحفل مباريات «الريدز» و«التوفيز» دائما بالقوة والندية، في ظل تواجد الناديين في مدينة واحدة، ويسعى ليفربول لاستمرار صحوته والعودة بقوة الى المنافسة على لقب «البريمييرليغ».



ويعاني إيفرتون بشدة في بداية الموسم، حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز خلال 5 مباريات خاضها حتى الآن، حيث حقق 3 تعادلات وخسر مباراتين، ليحصد الفريق 3 نقاط، ويتواجد في المركز الـ 17.



هذا، وواصل أرسنال مساره بخطى ثابتة في المسابقة محققا فوزه الخامس تواليا على مضيفه أستون فيلا 2-1 ضمن المرحلة الخامسة التي شهدت ثلاثية ثانية تواليا وقياسية للنرويجي إرلينغ هالاند خلال فوز مان سيتي 6-0 على نوتنغهام فورست.



ونجا «المدفعجية» من فخ أستون فيلا ومدربه ستيفن جيرارد، محققا العلامة الكاملة بهدفين سجلهما البرازيليان غابرييل جيزوس (30) وغابرييل مارتينيلي (77)، فيما أحرز مواطنهما دوغلاس لويس هدف أستون فيلا الوحيد (74).

وبهذا الفوز، حافظ رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على صدارة جدول الدوري الممتاز مع 15 نقطة من خمس مباريات، فيما بقي أستون فيلا في المركز التاسع عشر مع ثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى، قاد هالاند فريقه مان سيتي إلى فوز عريض على ضيفه نوتنغهام فورست الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء بسداسية نظيفة، بتسجيله ثلاثة أهداف (12 و24 و38)، فيما أحرز كل من البرتغالي جواو كانسيلو (50)، والأرجنتيني جوليان ألفاريس (65 و87) الأهداف الثلاثة الأخرى.



وبهذا «الهاتريك» الثاني تواليا، بات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 9 أهداف في أول خمس مباريات له في «البريمييرليغ»، متخطيا لاعب مان سيتي السابق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وميك كوين من نيوكاسل.



وعلى ملعب «أنفيلد»، افتتح نيوكاسل التسجيل عبر الوافد الجديد السويدي ألكسندر ايزاك (38)، بعدما تلقى بينية متقنة داخل المنطقة، لينفرد بالحارس البرازيلي أليسون ويسجل بسهولة.

وانتظر ليفربول حتى الشوط الثاني لإدراك التعادل، وتحديدا في الدقيقة 61، بعدما مرر المصري محمد صلاح كرة للبرازيلي روبرتو فيرمينو داخل المنطقة، ليسدد الأخير في الشباك.



وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، جاء الهدف القاتل لـ «الريدز» في الدقيقة الثامنة من الوقت البدل عن الضائع، عندما تابع البرتغالي فابيو كارفاليو كرة مبعدة من دفاع نيوكاسل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية هزت الشباك.



من جهة أخرى، أهدر توتنهام فوزا ثمينا بتعادله مع وست هام 1-1 على أرض الأخير، كما تعادل بورنموث مع صيفه ولفرهامبتون سلبا.