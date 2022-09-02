بيروت - ناجي شربل



تنطلق اليوم مباريات الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم، بعد استراحة الصيف. ويشارك في البطولة 12 فريقا، بينها العائدان إلى مصاف الدرجة الأولى الشباب الغازية والسلام زغرتا بعد موسم واحد في «دوري المظاليم».



وتقام البطولة بمرحلتي ذهاب وإياب حيث توزع الفرق على مجموعتين في الإياب: مجموعة الصدارة ومجموعة الهروب من الهبوط.



وتحمل الفرق نقاطها من مرحلة الذهاب بحسبة جديدة، وتخوض الإياب من مرحلتين.

ويبدو العهد حامل اللقب والساعي إلى الانفراد بالمركز الثاني من حيث عدد إحراز بطولة الدوري بتسعة ألقاب الأوفر حظا للاحتفاظ بالبطولة.

وينافس «الأصفر» كالعادة الأنصار صاحب الرقم القياسي بـ 14 لقبا، والنجمة الذي وجد نفسه في الموسم الماضي في مجموعة الهبوط إيابا بخلفية غير فنية.



وتنطلق المرحلة الأولى بمباراتي الصفاء مع الشباب الغازية والحكمة مع النجمة.