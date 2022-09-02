استعاد باريس سان جرمان نغمة الانتصارات بعد تعثره أمام موناكو 1-1 قبل ثلاثة أيام، فعاد بالفوز من أرض تولوز بثلاثية نظيفة، في المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وسجل ثلاثية الباريسيين كل من نيمار (38) وكيليان مبابي (50) وخوان بيرنات (90).



وبقي سان جرمان في المركز الاول برصيد 13 نقطة.



واستمر مرسيليا في مطاردة سان جرمان بفوزه الصعب على كليرمون بهدف نظيف سجله باب الحسن غايي في الدقيقة 49.



وتابع ليون انطلاقته القوية للموسم الجديد بتحقيق فوزه الثالث في أربع مباريات على حساب أوكسير الصاعد حديثا إلى الدرجة الاولى 2-1.

ومني موناكو بخسارة مؤلمة على أرضه أمام تروا 2-4، وصعد مونبلييه إلى المركز الخامس بفوزه على أجاكسيو 2-0، وتنفس ليل الصعداء بفوزه خارج ملعبه على ليل 2-1.



وفي باقي اللقاءات، فاز ريمس على أنجيه 4-2، ومونبلييه على أجاكسيو 2-0، ولانس على لوريان 5-2، ورين على بريست 3-1، وتعادل ستراسبورغ مع نانت 1-1.

ويعود الدوري الفرنسي مرة اخرى غدا للتنافس ضمن المرحلة السادسة، حيث يحل باريس ضيفا ثقيلا على نانت، ويلتقي أوكسير مع مرسيليا، وليون مع أنجيه.