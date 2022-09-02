تأهل بايرن ميونيخ للدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما اكتسح مضيفه فيكتوريا كولون، المنافس بدوري الدرجة الثالثة الألماني بخمسة أهداف دون مقابل في الدور الأول للمسابقة.



وافتتح الهولندي الشاب ريان غرافينبيرش التسجيل لبايرن في الدقيقة 35، قبل أن يضيف زميلاه ماتيس نيل والسنغالي ساديو ماني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و53 على الترتيب.



وأضاف جمال موسيالا وليون غوريتسكا الهدفين الرابع والخامس للفريق البافاري في الدقيقتين 67 و82 على الترتيب.



وأصبح تيل أصغر لاعب يسجل في مباراة رسمية في تاريخ العملاق البافاري. وذكر موقع الإحصاءات «أوبتا» أن اللاعب البالغ 17 عاما و126 يوما هو أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ النادي في الكأس منذ صعوده لـ «البوندسليغا» في عام 1965.



وأردف نادي بايرن على موقعه إنه أصغر لاعب في تاريخ النادي بشكل عام، متخطيا زميله بالفريق جمال موسيالا الذي كان أكبر بـ 79 يوما عندما سجل أول أهدافه مع بايرن قبل عامين.



هذا، وتنطلق اليوم الجمعة منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني «البوندسليغا» بإقامة لقاء وحيد يجمع بين بوروسيا دورتموند وهوفنهايم، فيما يلعب غدا السبت باير ليفركوزن مع فرايبورغ، وبوخوم مع فيردر بريمن، ويونيون برلين مع بايرن ميونيخ، وشتوتغارت مع شالكه، وفولفسبورغ مع كولن، وآينتراخت فرانكفورت مع لايبزيغ.