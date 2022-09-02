يحتضن ملعب «سان سيرو» القمة الكبيرة بين ميلان وإنتر مساء غد السبت ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويتطلع «النيراتزوري»، صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط، لمواصلة نغمة الانتصارات في المسابقة، ولكن هذا الأمر لن يكون سهلا بالنسبة له كونه سيواجه خصما قويا، لذلك سيحضر للموقعة بشكل عال جدا أملا بأن يخطف العلامة الكاملة.

ويستعد «الروسينيري»، المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، لهذه المباراة بشكل قوي وتركيز عال، حيث يأمل في تحقيق الانتصار للعودة من جديد لتعزيز رصيده من النقاط للدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.

ويلعب غدا ايضا فيورنتينا مع يوفنتوس، ولاتسيو مع نابولي. واعترف المدير الفني ليوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، أنه لا يحب كرة القدم الجذابة التي لا تمنح الفريق الفوز بالمباريات، مشددا على أنه يجب التركيز على الكفاءة أكثر من الجمالية.

وفاز يوفنتوس على ضيفه سبيزيا 2-0 بمنافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. وقال أليغري في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «ما زلنا أقوياء جدا بالوقت الحالي، ونحتاج للتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل والحصول على ذلك من خلال اللعب معا، خط الوسط كان جيدا في استعادة الكرة والقتال عليها».

وأحرز الصربي دوسان فلاهوفيتش الهدف الأول لـ «السيدة العجوز» في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحسم الپولندي المعار أركاديوش ميليك النتيجة بهدف ثان (90+2).

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سبيتسيا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر. وبعدد النقاط نفسه، احتل نابولي المركز الثالث بعد تعثره أمام ليتشي الصاعد حديثا 1-1.

وسقط لاتسيو في فخ التعادل مع مضيفه سمبدوريا 1-1. وقفز أودينيزي إلى المركز التاسع بعدما ألحق الهزيمة الأولى بفيورنتينا هذا الموسم بهدف نظيف وقع عليه البرتغالي بيتو (17)، كما تعادل إمبولي مع فيرونا 1-1.