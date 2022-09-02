أتم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اتفاقه مع لاعب وسط يوفنتوس، البرازيلي آرثر ميلو، في صفقة مفاجئة قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية أمس.



وأشار الصحافي المعروف في شبكة «سكاي» فابريزيو دي مارزيو إلى إتمام ليفربول الاتفاق بالكامل مع آرثر بالنسبة للراتب ويتبقى فقط الكشف الطبي. وأوضح أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم دون تواجد لخيار شراء.



وفي إنجلترا أيضا، تعاقد مان سيتي مع المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي لمدة خمس سنوات قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وفق ما أعلن بطل إنجلترا.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي «يصل قلب الدفاع البالغ 27 عاما بصفقة لمدة خمس سنوات حتى 2027» والتي قدرتها الصحافة الانجليزية بقرابة 20 مليون يورو.



هذا، وانتقل الجناج الدولي الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس إلى أياكس أمستردام الهولندي على سبيل الإعارة لموسم واحد من إشبيلية الإسباني، وفق ما أعلن الناديان.



وسيحل ابن الـ 28 عاما بدلا من الجناج البرازيلي أنتوني الذي انتقل إلى مان يونايتد الانجليزي مقابل 95 مليون يورو وفق الصحافة البريطانية. كما سينتقل المهاجم الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ الى إشبيلية الاسباني على سبيل الاعارة لموسم واحد من نيس الفرنسي.



وفي إيطاليا، تعاقد نادي روما مع لاعب الوسط مادي كامارا قادما من أولمبياكوس اليوناني، لمدة عام على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بشكل دائم.

وأصبح اللاعب الدولي الغيني، سابع اللاعبين المنضمين لفريق روما في فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع كل من نيمانيا ماتيتش ومايل سفيلار وزكي شيليك وباولو ديبالا وجورجينو فينالدوم وأندريا بيلوتي.

وانتقل لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي لياندرو باريديس إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.