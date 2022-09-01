قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس إن قضية التعويضات الخاصة بالحرب العالمية الثانية انتهت، وذلك بعد أن قدرت بولندا الخسائر التي تكبدتها جراء الحرب العالمية الثانية بسبب ألمانيا بنحو 6.2 تريليون زلوتي، وقالت إنها ستطالب بتعويضات.

وأضاف المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني "لم يتغير موقف الحكومة الألمانية، وانتهت قضية التعويضات".

وأضاف "تنازلت بولندا عن المزيد من التعويضات منذ وقت طويل، في عام 1953، وأكدت عدة مرات هذا التنازل. هذه هي القاعدة الأساسية للنظام الأوروبي اليوم. وتتمسك ألمانيا بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن الحرب العالمية الثانية".